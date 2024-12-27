Олимпия, Склад

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: 1-я Баритовая, 117е

Индекс: nan

Телефон: +7 (343) 363‒37‒78

Мобильный Телефон: +7‒922‒188‒00‒94

Сайт: http://olympiya.su

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (служба самовывоза: пн-пт 10:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк