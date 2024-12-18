ОмскСайдингИнвест, торговая компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: улица Лукашевича, 21/1

Индекс: 644092.0

Телефон: +7 (3812) 47‒80‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kovka.osi55.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Входные двери, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк