ОмскСайдингИнвест, торговая компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: улица Лукашевича, 21/1
Индекс: 644092.0
Телефон: +7 (3812) 47‒80‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kovka.osi55.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Входные двери, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк