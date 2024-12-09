Он Строй, магазин строительных материалов

город: Батайск

Район: Батайск городской округ

Адрес: Московская улица, 40

Индекс: 346885.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒182‒82‒82

Сайт: http://on-stroi.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты