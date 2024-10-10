Он стучал из гроба и просил помощи: 80-летний стамбулец проснулся во время своих похорон

В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халита Байшу проснулся в гробу во время своих похорон, но позже все же умер, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, пенсионер лечился от рака горла. В один из дней его нашли мертвым. Тело доставили в мечеть Хаджи Ильяса Ятагана в городе Айвансарае для погребальной молитвы. Но во время церемонии из гроба стали доноситься крики.

По словам дочери покойного, отец стучал и просил о помощи. Семья и присутствующие были потрясены.

На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила Байшу в местную больницу. Однако позже мужчина скончался.

«Раньше мы смотрели это в кино, а теперь видим эту ситуацию вживую», – сказал сын покойного по имени Йигит.

Отметим, что схожая ситуация произошла в июне 2023 года. Жительница Эквадора Белла Монтойя умерла от инсульта в возрасте 76 лет. Но ее нашли живой незадолго до погребения.