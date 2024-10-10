ООН назвала Telegram «местом для преступных группировок»

В новом докладе ООН назвала Telegram «местом для преступных группировок» Юго-Восточной Азии. Согласно его содержанию, мощные преступные сети в Юго-Восточной Азии широко используют приложение для обмена сообщениями Telegram, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в отчете представлены последние обвинения, выдвинутые против зашифрованного приложения с тех пор, как Франция, применив новый жесткий закон, обвинила его руководителя Павла Дурова в допущении преступной деятельности на платформе.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) говорится, что взломанные данные, включая данные кредитных карт, пароли и историю браузера, открыто продаются в огромных масштабах в приложении, имеющем разветвленные каналы с незначительной модерацией.

По данным отчета, широко продаются инструменты, используемые для киберпреступности, в том числе так называемое программное обеспечение Deepfake, предназначенное для мошенничества, и вредоносное ПО для кражи данных, в то время как нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги по отмыванию денег.