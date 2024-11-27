Опасность метанола: зарубежные эксперты рассказали, как отличить поддельный алкоголь от настоящего

Эксперты призывают туристов быть бдительными после того, как недавно шесть путешественников погибли от отравления метанолом – почти невидимым убийцей, которого трудно обнаружить в испорченном алкоголе, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, метанол – это прозрачный бесцветный спирт, который используется во всех видах повседневных продуктов, таких как промышленные очистители, растворители, краски, косметика и антифриз. Хотя сам по себе метанол не вреден, он становится смертельным при употреблении.

«Когда организм человека потребляет метанол, он преобразует его в два различных типа химических соединений в организме; он превращает его в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Если упростить, то потребление метанола приводит к тому, что кровь человека становится кислой, и это может стать фатальным», – объяснил Льюис Смит, менеджер национальных проектов в Совете по безопасности Канады.

20 ноября Канада выпустила предупреждение о поездках после того, как шесть туристов, в основном в возрасте от 19 до 20 лет , скончались от предполагаемого отравления метанолом в популярном туристическом городе на севере Лаоса в начале этого месяца:

Будьте бдительны, если вы решили выпить алкоголь. Избегайте принимать бесплатные или очень дешевые напитки. Покупайте алкоголь только в запечатанных бутылках и банках в надежных магазинах. Обратитесь за медицинской помощью, если почувствуете себя плохо.

По данным организации «Врачи без границ», отравление метанолом является серьезной проблемой здравоохранения в Азии: вспышки этого заболевания часто регистрируются в таких странах, как Индонезия, Индия, Камбоджа, Вьетнам и Филиппины.

Рекомендация появилась после того, как двое австралийских подростков и британка скончались от предполагаемого отравления метанолом после употребления испорченного алкоголя в Лаосе. Также скончались американец и двое датчан, хотя точные причины их смерти не разглашаются. Заболел и новозеландец.