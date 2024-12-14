Опора маркет, производственно-торговая компания
город: с. Тополево
Район: Хабаровский район
Адрес: улица Магистральная, 3а
Индекс: 680510.0
Телефон: +7 (4212) 94‒00‒08
Мобильный Телефон: +7‒924‒104‒19‒00
Сайт: http://www.1k27.ru
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду