Опра Уинфри поддержала одного из кандидатов в президенты США

Известная американская ведущая Опра Уинфри отдала предпочтение одному из кандидатов в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в последние годы культовая телеведущая избегала политических вопросов, но в этот раз она высказалась в поддержку Камалы Харрис. Специально для раскрутки Харрис она пригласила ее для развернутого интервью, которое анонсировала 13 сентября на своей странице в Instagram.

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В свою очередь Харрис поспешила объявить о такой поддержке, разместив их совместное фото и анонс встречи, которая состоится 19 сентября.

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