Опт стройка, интернет-магазин строительных и отделочных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Кирова, 286 к1

Индекс: 630063.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒787‒21‒77

Сайт: http://opt-stroyka.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк