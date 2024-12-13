Оптима окна, официальный представитель Kbe, Rehau, Gealan
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Железнодорожная, 45
Индекс: 625003.0
Телефон: +7 (3452) 50‒07‒02
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://psk-optima.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты