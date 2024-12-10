Оптимист-Пермь, салон-магазин

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Ласьвинская улица, 84/1

Индекс: 614042.0

Телефон: +7 (342) 283‒18‒18

Мобильный Телефон: +7‒992‒236‒73‒10

Сайт: http://classic-perm.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Художественные товары

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк