Оптиплит, компания по производству и продаже негорючих панелей

город: Москва

Район: nan

Адрес: Большая Косинская улица, 27 ст6

Индекс: 111622.0

Телефон: +7 (495) 150‒21‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://optiplit.ru

вид деятельности: Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:30 до 17:30, Вт: с 09:30 до 17:30, Ср: с 09:30 до 17:30, Чт: с 09:30 до 17:30, Пт: с 09:30 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк