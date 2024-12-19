Оптиплит, компания по производству и продаже негорючих панелей
город: Москва
Район: nan
Адрес: Большая Косинская улица, 27 ст6
Индекс: 111622.0
Телефон: +7 (495) 150‒21‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://optiplit.ru
вид деятельности: Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 17:30, Вт: с 09:30 до 17:30, Ср: с 09:30 до 17:30, Чт: с 09:30 до 17:30, Пт: с 09:30 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк