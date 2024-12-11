Оптовик 62, магазин строительных и отделочных материалов

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, ст6ж

Индекс: 390020.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒930‒783‒07‒20

Сайт: http://optovik62.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кабель / Провод, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Малярный инструмент, Мебельная фурнитура, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнезащитная обработка, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные матери

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:45, Вт: с 08:00 до 16:45, Ср: с 08:00 до 16:45, Чт: с 08:00 до 16:45, Пт: с 08:00 до 16:45, Сб: с 08:00 до 16:45, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт