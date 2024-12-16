Осби групп

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Судостроителей, 2 ст21

Индекс: 625034.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒397‒50‒38

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Лакокрасочные материалы, Объёмные надписи и фигуры, Отделочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты