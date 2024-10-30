Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige

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ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige Артикул 134391 679 ₽ 475 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 133 г

Высота упаковки: 100 мм

Ширина упаковки: 38 мм

Длина упаковки: 38 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 134391

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Эффект «второй кожи»: Жидкая тональная основа HD Liquid Coverage Foundation выглядит как вторая кожа и сохраняет безупречный цвет лица и бархатисто-матовый финиш до 24 часов! Ультралегкая, жидкая текстура с плотным и в то же время естественным покрытием скрывает несовершенства, совершенствует кожу благодаря содержанию ниацинамида и устойчива к воздействию воды и пота. Формула не содержит минерального масла, частиц микропластика и парабенов.

Способ применения: Жидкая тональная основа. Взболтать перед использованием.

Состав: AQUA (WATER), DIMETHICONE, TALC, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, PEG-10 DIMETHICONE, NIACINAMIDE, ISODODECANE, SILICA, GLYCERIN, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, TOCOPHEROL, SODIUM CHLORIDE, HYDROGEN DIMETHICONE, MAGNESIUM SULFATE, CETYL ALCOHOL, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, METHICONE, PROPYLENE CARBONATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, SODIUM DEHYDROACETATE, POTASSIUM SORBATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).