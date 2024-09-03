Основа тональная для лица `DEBORAH` `FORMULA PURA` FOUNDATION тон 00 слоновая кость

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-20%















ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `DEBORAH` `FORMULA PURA` FOUNDATION тон 00 слоновая кость Артикул 228705 1 690 ₽ 1 350 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 114 г

Высота упаковки: 105 мм

Ширина упаковки: 32 мм

Длина упаковки: 32 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 228705

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Сверхстойкий, абсолютно комфортный и безопасный макияж без парабенов, силиконов, продуктов нефтепереработки, акрилатов и ароматизаторов. Подходит даже для самой чувствительной кожи. Нежная бархатистая текстура «стирает» несовершенства и матирует Т-зону на весь день. Специальные фильтры защищают кожу от загрязнений и негативных внешних воздействий. Содержит УФ-защиту SPF 15. Покрытие от среднего до плотного. Некомедогенная формула. Гипоаллергенно.

Способ применения: Нанесите на чистую кожу лица с помощью спонжа или косметической кисти.

Состав: AQUA, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, UNDECANE, TALC, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ISOAMYL LAURATE, PROPANEDIOL, TRIDECANE, TITANIUM DIOXIDE, SILICA, SODIUM CHLORIDE, MAGNESIUM SULFATE, LAUROYL LYSINE, HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERIN, TARAXACUM OFFICINALE EXTRACT, ACACIA DECURRENS FLOWER CERA, HELIANTHUS ANNUUS SEED CERA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, JOJOBA ESTERS, HYDROGENATED LECITHIN, MAGNESIUM STEARATE, PHENOXYETHANOL, TOCOPHEROL, ETHYL VANILLIN, CAPRYLYL GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, POLYGLYCERIN-3, ETHYLHEXYLGLYCERIN +/-: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.