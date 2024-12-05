Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium

ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium Артикул 249498 849 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 44 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 81 мм
  • Ширина упаковки: 48 мм
  • Длина упаковки: 25 мм
  • Тег: Кремы тональные для лица
  • Раздел: тональные средства
  • Артикул 249498
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Инновационная концепция тонального крема будущего — EKSO SKIN от INFLUENCE BEAUTY для плотного и одновременно тонкого покрытия. EKSO означает «наружный, внешний» и часто используется в словах, обозначающих различные механизмы для улучшения качества жизни человека, например «экзоскелет». Тональный крем EKSO SKIN обладает всеми качествами «второй кожи». Технология ультратонких микропигментов PIGMENTBIT позволяет создать уникальное покрытие: суперплотное, при этом сверхтонкое. EKSO SKIN скрывает все несовершенства кожи, сглаживая ее рельеф, и создает идеально ровный и безупречный тон без эффекта маски. Он оставляет на коже матовый финиш, который придает ей естественный и ухоженный вид без жирного блеска. При этом тональный крем от INFLUENCE BEAUTY помогает коже выполнять все здоровые функции: у продукта некомедогенная текстура, которая позволяет коже дышать и не закупоривает поры. EKSO SKIN в футуристичном флаконе с металлизированной крышкой доступен в пяти оттенках. Полезные компоненты в составе крема: токоферол (витамин Е), бисаболол (вещество, получаемое из экстракта ромашки), аллантоин, питают кожу, ухаживают за ней и обеспечивают защиту от негативных внешних факторов.

Способ применения: Взболтайте перед применением. Нанесите тональную основу на кожу лица и распределите спонжем, кистью… или подушечками пальцев.

Состав: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, TRIDECYL TRIMELLITATE, ISODODECANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, PETROLATUM, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, SORBITAN SESQUIOLEATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, SILICA, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, MAGNESIUM STEARATE, MAGNESIUM SULFATE, METHYL HYDROGENATED ROSINATE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, PHENOXYETHANOL, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, HYDROXYACETOPHENONE, ALUMINA, ALLANTOIN, PARFUM, ALUMINUM HYDROXIDE, BISABOLOL, XANTHAN GUM, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-t-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, LINALOOL, TOCOPHEROL, CI 77891, CI 77499, CI 77492, CI 77491. Обзор от бренда

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