Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05

















































ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05 Артикул 215593 927 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 40 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 137 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 22 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 215593

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда Эта инновационная высокопигментированная тональная основа SKINNOVATION II HYDRA от INFLUENCE BEAUTY с пластичной текстурой и ухаживающими компонентами создана на основе технологии HYDRAPIGMENT. Она создает идеальное покрытие — от легкого невесомого до более плотного, увлажняет кожу, делая ее здоровой и ухоженной. Тональная основа SKINNOVATION II HYDRA отлично смешивается с маслами для лица, сыворотками, праймерами и всеми декоративными косметическими средствами как с кремовой, так и сухой текстурой. Технология воздушной подушки в упаковке тональных основ INFLUENCE BEAUTY сохраняет средство в течение всего срока годности. Перед первым использованием обязательно нажмите на дозатор 40-50 раз, чтобы выпустить воздух из флакона. Удобный дозатор позволяет экономно расходовать продукт. Прозрачное окошко на упаковке подскажет, когда придет время приобрести следующий флакон. В ассортименте 5 тонов. Продукция не тестируется на животных.

Способ применения: Нанесите в один или два слоя на кожу лица кистью или влажным спонжем.

Состав: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, POLYISOBUTENE, LAURYL PEG/PPG-18/18 METHICONE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CHLORIDE, SQUALANE, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, ALUMINA, PARFUM, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN. +/-: CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 77891. Обзор от бренда