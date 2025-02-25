Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05

ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` `SKINNOVATION` HYDRA увлажняющая тон 05 Артикул 215593 927 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 40 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 137 мм
  • Ширина упаковки: 40 мм
  • Длина упаковки: 22 мм
  • Тег: Кремы тональные для лица
  • Раздел: тональные средства
  • Артикул 215593
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

Все товары бренда Эта инновационная высокопигментированная тональная основа SKINNOVATION II HYDRA от INFLUENCE BEAUTY с пластичной текстурой и ухаживающими компонентами создана на основе технологии HYDRAPIGMENT. Она создает идеальное покрытие — от легкого невесомого до более плотного, увлажняет кожу, делая ее здоровой и ухоженной. Тональная основа SKINNOVATION II HYDRA отлично смешивается с маслами для лица, сыворотками, праймерами и всеми декоративными косметическими средствами как с кремовой, так и сухой текстурой. Технология воздушной подушки в упаковке тональных основ INFLUENCE BEAUTY сохраняет средство в течение всего срока годности. Перед первым использованием обязательно нажмите на дозатор 40-50 раз, чтобы выпустить воздух из флакона. Удобный дозатор позволяет экономно расходовать продукт. Прозрачное окошко на упаковке подскажет, когда придет время приобрести следующий флакон. В ассортименте 5 тонов. Продукция не тестируется на животных.

Способ применения: Нанесите в один или два слоя на кожу лица кистью или влажным спонжем.

Состав: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, POLYISOBUTENE, LAURYL PEG/PPG-18/18 METHICONE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CHLORIDE, SQUALANE, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, ALUMINA, PARFUM, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN. +/-: CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 77891. Обзор от бренда

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