Основа тональная для лица `VIVIENNE SABO` TERRA матовая тон 03 Темно-бежевый





















ВСЕ ОТТЕНКИ Основа тональная для лица `VIVIENNE SABO` TERRA матовая тон 03 Темно-бежевый Артикул 250820 549 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 30 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 119 мм

Ширина упаковки: 39 мм

Длина упаковки: 22 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 250820

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда TERRA — тональный крем от VIVIENNE SABÓ с мягким матовым финишем. Он станет надежной основой твоего макияжа. Тональный крем воплощает в себе умиротворяющую атмосферу утренней прогулки в Люксембургском саду в Париже, куда ты приходишь отдохнуть от шумного города, зарядиться энергией природы и земли. Кремово-пудровая текстура ложится на кожу подобно утренней дымке, скрывая несовершенства и создавая покрытие от среднего до плотного с матовым финишем. Тональный крем в трех натуральных оттенках упакован в тубу с золотистым орнаментом, символизирующим одну из стихий. Безупречный французский стиль: финиш тонального крема TERRA сравним с нежной текстурой матовых розовых лепестков. Он эффективно поглощает излишки себума, не пересушивая кожу, и обеспечивает долговременный контроль над блеском. Результат — утонченный естественный образ, который сохраняется на протяжении всего дня.

Способ применения: Распределите крем легкими похлопывающими движениями кончиками пальцами или кистью для тональных… средств от центра лица к контурам.

Состав: AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, ISODODECANE, LAURYL PEG/PPG-18/18 METHICONE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, POLYBUTENE, DIMETHICONE, SILICA, SODIUM CHLORIDE, HYDROGENATED POLYDECENE, PHENOXYETHANOL, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ISOSTEARYL ALCOHOL, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PARFUM (FRAGRANCE), ETHYLHEXYLGLYCERIN, ZINC PCA, SODIUM GLUCONATE, PANTHENOL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, LINALOOL, COUMARIN, AMYL SALICYLATE, ALPHA-TERPINENE, PINENE, TERPINOLENE, CINNAMYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE. +/-: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499 Обзор от бренда