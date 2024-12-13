ОСП, производственно-торговая компания
город: Ижевск
Район: Ижевск городской округ
Адрес: Телегина, 49/5
Индекс: 426006.0
Телефон: +7 (3412) 32‒21‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://izhprofile.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк