ОСП, производственно-торговая компания

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Телегина, 49/5

Индекс: 426006.0

Телефон: +7 (3412) 32‒21‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://izhprofile.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк