Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

Осужденную за убийство своих детей американку Сьюзан Смит могут освободить спустя 30 лет заключения. Она утопила своих детей в озере в Южной Каролине, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в следующем месяце Сьюзан Смит будет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, спустя почти 30 лет после того, как ее осудили за то, что она съехала на своей машине в озеро в Южной Каролине и утопила двух своих сыновей, пристегнутых в автокреслах.

Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

53-летняя Смит отбывает пожизненное заключение после того, как присяжные решили не приговаривать ее к смертной казни по делу об убийстве в 1995 году.

Согласно действовавшему на тот момент закону, она имела право просить об освобождении после 30 лет тюремного заключения.

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