Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

54-летний Аарон Вуд, отбывающий пожизненный срок, сбежал из тюрьмы в Линкольншире, обманув надзирателей. Он заставил охранников поверить, что спит, набив комбинезон одеждой и использовав тыкву в качестве головы, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, пропажу Вуда обнаружили только утром, когда сокамерник сообщил о его исчезновении. Полиция нашла беглеца через два дня примерно в 70 км. При себе у Аарона был нож. Преступник, имеющий 29 судимостей, признал себя виновным в побеге и хранении холодного оружия.

Как уточняется, беглеца теперь будут содержать в более строгих условиях. Следующее заседание дисциплинарной комиссии по его делу возможно не ранее чем через 20 месяцев.

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