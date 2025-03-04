Освещение-2025: 8 трендов, идеи для разных комнат и 120 фото для вдохновения

Органические формы, гибкий неон, изящные светильники из акрила и другие яркие тренды в освещении разных комнат.

От освещения зависят комфорт повседневной жизни, правильное восприятие окружающих цветов, атмосфера в комнатах. В первую очередь имеют значение технические показатели: интенсивность и цвет свечения, площадь его покрытия, энергоэффективность. Но нельзя забывать и про эстетику, ведь лампы и светильники — это полноценная часть интерьера. В статье расскажем, какие нас ждут тренды освещения в 2025 году, что важно учесть и из каких моделей светильников выбирать.

В видео перечислили тенденции освещения в этом году и на будущее

Каким должно быть освещение в квартире в 2025-м

Виды светильников

Главные тренды

— «Умный» свет

— Природные материалы

— Органические формы

— Скрытая подсветка

— Минимализм

— Гибкий неон

— Акрил

— Ретромотивы

Идеи для разных комнат

Виды светильников

Независимо от того, в каком стиле оформлен интерьер и какие в помещении выделены функциональные зоны, освещение формируется из нескольких источников света.

Потолочные

Это главные источники света в комнате. Крепятся к потолку и дают яркую иллюминацию, которая освещает все пространство — или большую его часть. К потолочным светильникам относятся:

Плафоны — компактные, чаще всего в минималистичном оформлении, плотно прилегают к поверхности. Подходят для комнат с низкими потолками или небольших помещений (например, ванной или прихожей). Стандартные модели — круглые, но есть и варианты с более сложным дизайном.

Люстры — часто становятся украшением комнаты, заметным акцентом. Есть сотни вариантов дизайна: от простых форм до настоящих арт-объектов или классических моделей с хрусталем, канделябрами и прочим декором. Люстры хорошо смотрятся в просторных гостиных, спальнях или столовых, добавляют интерьеру парадности.

При выборе потолочного светильника нужно учитывать не только общий стиль, но и размеры комнаты, высоту потолка, зонирование.

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина. Стиль: Татьяна Ситникова

Дизайн: Екатерина и Вадим Бычковы

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Екатерина Шибалова и Елена Иванова

Подвесные

Подвесные модели — универсальный источник света. Могут как применяться для конкретной зоны, так и освещать всю комнату наравне со спотами или треками. Есть разные виды подвесов, они различаются по цвету, дизайну, типу крепления, количеству ламп в одном светильнике. Но общая конструкция у них одинаковая: плафон и то, на что он крепится (шнур, цепь или провод).

Такие лампы — не утилитарная часть освещения, а полноценный элемент интерьера, поэтому их выбирают под стиль комнаты. В зависимости от размера и дизайна можно использовать их как дополнительный элемент зонирования, яркий акцент, функциональный декор.

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Екатерина Шибалова и Елена Иванова

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев

Настенные

Некоторые светильники монтируют прямо на стену. Они удобны, когда нужно добавить мягкий уютный свет: например, возле кровати или над диваном. Их используют как дополнительный источник света, чтобы создать определенную атмосферу и сделать работу или отдых более комфортными. Некоторые модели можно поворачивать и направлять на конкретную зону: сфокусировать поток света на кресле, где вы читаете, или на картине, чтобы подчеркнуть ее.

Настенные бра бывают самых разных форм и дизайнов: от простых минималистичных до декоративных, ярких, даже причудливых.

Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин

Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Встроенные

Лампочки в специальном корпусе встраиваются в потолок, стены или мебель. Они почти незаметны, зато дают яркий ровный свет и экономят место. Встроенные светильники часто выбирают для интерьеров в стиле минимализм, контемпорари, лофт. Могут присутствовать в качестве незаметного верхнего света и в классическом стиле — но в этом случае их дополняют более выразительным, акцентным плафоном или люстрой. Их чаще всего выбирают для освещения натяжного потолка в 2025-м.

Такие источники удобно установить в прихожей и коридоре, на кухне или в ванной — в тех местах, где нужен яркий, но ненавязчивый свет и нет места для объемных светильников. Также их монтируют в шкафы или полки, чтобы подсветить систему хранения.

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Настольные лампы

Небольшие переносные светильники можно поставить на стол, тумбу или полку. Они дают локальный свет, идеальный для чтения, работы, занятий хобби или просто отдыха в уютной обстановке. Интенсивность свечения выбирайте в зависимости от функционала, который требуется.

Главный плюс настольных ламп — мобильность. Их можно быстро и легко перенести из одной части комнаты или квартиры в другую, особенно если это беспроводная модель. Есть и много дополнительных фишек: регулируемая яркость или подвижная ножка, встроенная зарядка для телефона и других гаджетов, работа по расписанию. А если выбрать соответствующий дизайн, то лампа станет еще и самостоятельным декором — кстати, одним из самых трендовых сейчас.

Дизайн: студия PlanZi. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина. Стиль: Татьяна Ситникова

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

Торшеры

Крупные напольные светильники с плафоном на длинной ножке. Обычно их ставят рядом с креслом, диваном или в углу комнаты. Торшеры дают мягкий рассеянный свет, делают пространство более уютным и, конечно, дополнительно подсвечивают конкретные зоны.

За счет размера привлекают внимание, а потому становятся заметной частью дизайна, особенно если это модель с интересным абажуром или необычной формы. У некоторых торшеров гибкие ножки или регулируемые плафоны, которые позволяют менять направление света. По стандарту оснащены выключателем, но есть и варианты с управлением через пульт или даже приложение.

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

Дизайн: Юлия Оленич

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина. Стиль: Татьяна Ситникова

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

LED-подсветка

Светодиодные ленты — это гибкие полосы с маленькими лампочками. Устанавливаются куда угодно: под полки, вдоль потолка, на мебель или за телевизор, чтобы создать красивый фоновый свет. Светодиоды экономичные, почти не греются, могут менять яркость и оттенок. Они отлично подходят для декоративного освещения, а еще максимально просты в установке. Есть самоклеящиеся и беспроводные модели на батарейках.

Также с их помощью можно зонировать пространство. Благодаря этому LED-ленты все чаще будут использовать в 2025-м для освещения в спальне, кухне, детской и других комнатах. Самые подходящие для такой иллюминации стили — минимализм, современный и лофт.

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Дизайн: Мария Тарташник

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Екатерина Ненашева. Фото: Никита Коростелев. Стиль: Анастасия Тушканова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Тренды 2025 года

Теперь рассмотрим, каким будет модное освещение в 2025-м.

«Умный» свет

Применение новых технологий — главный тренд в светодизайне, и в ближайшие годы он будет набирать обороты. К умным относят светильники, которыми можно управлять с телефона, пультом или голосом. Они меняют температуру свечения, работают по расписанию и могут отвечать более сложным сценариям: например, включаться и выключаться при определенных условиях. Чем больше в доме «умных» устройств и датчиков, тем более самостоятельно освещение. Есть комплексные решения, при которых свет подключается к колонкам с голосовым помощником.

Если вы еще не готовы к такому масштабному внедрению технологий, начните с малого и замените пару обычных лампочек на smart-модели.

Дизайн: Екатерина Ненашева. Фото: Никита Коростелев. Стиль: Анастасия Тушканова

Дизайн: Екатерина Ненашева. Фото: Никита Коростелев. Стиль: Анастасия Тушканова

Дизайн: Екатерина Ненашева. Фото: Никита Коростелев. Стиль: Анастасия Тушканова

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Александра и Александр Гартке. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Природные материалы

Светильники из ротанга, дерева, переработанного стекла, льна, алебастра сейчас особенно актуальны. Они делают пространство более теплым и уютным. Такой дизайн вписывается в общую тенденцию на экологичность и связь с природой в стенах дома. Кроме того, натуральные материалы хорошо рассеивают свет, создают мягкое приятное освещение.

Природные фактуры отлично смотрятся в скандинавском, эко- и бохо-стиле, но могут украсить и современный интерьер, в том числе — в духе мягкого минимализма. Дополняйте такими светильниками дизайн, в котором преобладают натуральные материалы и оттенки.

Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Органические формы

Еще одна вариация тренда на природный дизайн. Производители выпускают все больше светильников, вдохновленных окружающим миром. К ним относятся:

Лампы в виде листьев, цветов, веток, бабочек или капель воды.

Несимметричные силуэты, естественное несовершенство линий.

Такое освещение делает помещение более живым и уютным. Отлично сочетается с комнатными растениями, деревом и другими натуральными фактурами. Подходит для любых стилей, где важны отсылки к природе, экологичность, естественность.

Светильники органических форм изготавливают из стекла, металла, дерева или ткани. Они отбрасывают красивые тени, создают игру света и отражают его. В комнате становятся акцентом, даже если выполнены в сдержанных цветах.

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

Дизайн: Светлана Куксова. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина. Стиль: Татьяна Ситникова

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: студия «KЕИС-проект». Фото: Екатерина Валеева

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Александра и Александр Гартке. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Скрытая подсветка

Здорово смотрится свет, который идет словно из ниоткуда. Скрытую иллюминацию монтируют за потолочными панелями, вдоль стен или под мебелью, чтобы создать эффект «парения». Например, кровать с соответствующим креплением и подсветкой снизу выглядит так, будто она зависла в воздухе. А потолок с мягким свечением по периметру кажется выше и легче.

Такой свет не бьет в глаза, создает уют и в то же время делает пространство более стильным, эффектным. Это идеальный вариант для спальни, гостиной или ванной, где важно добиться расслабляющей атмосферы. А в коридоре и прихожей скрытая подсветка удобна ночью, когда нужно дойти до комнаты, но не хочется включать яркий верхний светильник.

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Владислава Шалыгина

Минимализм

Освещение в интерьере в 2025 году предполагает простоту и функциональность. Выбирайте лампы и бра лаконичных форм, в нейтральной цветовой гамме и без лишних деталей, если только они не продиктованы специфическим стилем. В остальные же хорошо вписываются минималистичные светильники: точечные встроенные, трековые системы, LED-подсветка, простые напольные торшеры или подвесы. Они не перетягивают внимание и зрительно не перегружают пространство.

Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев

Соцсети дизайнера designzotova

Дизайн: Регина Галиулова. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Наталья Милорадова

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: студия PlanZi. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Вячеслав Московский

Гибкий неон

В освещении активно применяют мягкие светящиеся трубки, которые можно изгибать и укладывать в любые формы: слова, фигуры, абстрактные линии. Гибкий неон дает яркий равномерный свет разных цветов. Его используют для создания стильных акцентов в интерьере: например, можно сделать светящееся слово на стене, украсить контуры мебели или отделки, подчеркнуть зону.

Неоновая подсветка подходит для современных минималистичных пространств, часто ее выбирают для оформления детской подростка или жилья молодых людей. Неон создает в любой комнате необычный акцент.

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Соцсети дизайнера julia__reiman

Светильники из акрила

Из акрила делают изящные и стильные плафоны. Они могут быть прозрачными, матовыми, цветными — и часто выглядят как светящиеся скульптуры. Формы — любые: от простых шаров до замысловатых геометрических конструкций. Подходят для интерьеров в разных стилях: от минимализма до пышной классики.

Трендовый материал обладает отличными характеристиками. Он легкий, но при этом прочный, безопасный и долговечный. Хорошо рассеивает свет и обеспечивает мягкую ровную иллюминацию.

Соцсети дизайнера ksenia__kokoreva

Соцсети компании exterio_05

Соцсети компании woodled_ru

Соцсети дизайнера dina__mardanova

Соцсети дизайнера и фотографа allankappa

Ретромотивы

Лампы-грибы, светильники из цветного стекла и пластика, винтажные изделия — ретро снова в моде. Модели, стилизованные под 60-е, 70-е или 80-е, отлично смотрятся в современных интерьерах. Округлые формы и яркие цвета добавляют игривости и ностальгического шарма.

В ретростиле проще всего подобрать настольные лампы или торшеры. Они не просто добавляют комнате уюта, но и по-настоящему ее украшают. Такие светильники лучше всего вписываются в эклектичные интерьеры.

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

Дизайн: Надежда Полякова. Фото: Ник Руденко

Дизайн: Кира и Антон Шаевы. Фото: Егор Кодяков

Дизайн: Кира и Антон Шаевы. Фото: Егор Кодяков

Дизайн: Ольга Хрипунова. Фото: Ольга Булуй

Дизайн: Ольга Хрипунова. Фото: Ольга Булуй

Идеи для разных комнат

Для каждого помещения в доме есть свои особенности освещения. Их нужно учитывать, планируя его и подбирая светильники.

Кухня

В зоне гарнитура обязателен яркий равномерный свет, чтобы было удобно готовить и наводить порядок. Особый упор идет на верхние светильники — их должно быть достаточно. Если кухня большая или совмещена с гостиной, можно сделать несколько источников в разных частях.

Локальная подсветка зависит от количества функциональных зон. Обычно это дополнительное освещение рабочей поверхности (лучше выбирать LED-ленту или встроенные споты, чтобы со спины не падала тень на столешницу) и столовой группы, если она на кухне. При наличии дополнительных зон — место для отдыха, обособленное хранение — их тоже подсвечивают.

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Лина Савина. Фото: Роман Мокров. Стиль: Настасья Корбут

Освещение в гостиной 2025

Гостиная — самая многозадачная комната в доме. Здесь мы отдыхаем, работаем, отмечаем праздники, принимаем гостей, занимаемся хобби, а иногда еще и спим. Поэтому свет должен отвечать всем жизненным сценариям. Предусмотрите яркий верхний (например, люстру, треки или встраеваемые споты) и несколько локальных источников.

Также в гостиной будет кстати декоративная иллюминация. С помощью бра, лампочек или светодиодной ленты можно подчеркнуть красивую отделку, настенный и напольный декор. Или сделать украшением интерьера сами светильники, подобрав интересный дизайн.

Дизайн: Елена Яушкина. Фото: Михаил Бравый. Стиль: Екатерина Поздеева

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Мария Тарташник

Спальня

Спальня — место для отдыха, и освещение должно этому способствовать. Здесь не нужен слишком яркий верхний свет, наоборот, делайте акцент на мягкой расслабляющей подсветке. Предусмотрите бра или подвесы для чтения у кровати. Хорошо, если лампы будут с диммером, чтобы можно было регулировать яркость.

Если в комнате есть туалетный столик с зеркалом или гардеробный шкаф, подсветите и их — будет не только красиво, но и удобно. А подсветка штор или по периметру потолка добавит уюта.

Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Канакин

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Светлана Куксова. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Светлана Куксова. Фото: Наталья Мавренкова

Детская

В меру яркий верхний свет, приближенный к естественному, — это основа, чтобы ребенок мог играть, заниматься учебой и творчеством без напряжения для глаз. Добавьте настольную лампу или настенные бра в рабочей зоне, также подсветите другие, если они есть: например, для развивающих игр или чтения.

Рядом с кроватью поставьте ночник, чтобы ребенку было комфортно засыпать: многие дети боятся полной темноты. Если хотите создать в комнате сказочную атмосферу, повесьте гирлянды или добавьте декоративную подсветку: например, в виде звездочек или облаков. Важно, чтобы все светильники были сделаны из безопасных материалов и надежно закреплены.

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Санузел

В ванной нужен яркий равномерный свет, чтобы умываться, бриться, наносить макияж, делать другие косметические и гигиенические процедуры. Потолочный светильник должен хорошо освещать всю комнату, тем более что окна в санузле чаще всего нет.

Не забудьте про подсветку у зеркала. Выбирайте лампочки с нейтральным белым светом, чтобы цвета кожи и макияжа выглядели естественно. А если хочется добавить уюта, сделайте мягкую скрытую подсветку под потолком или вдоль ванны.

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Кетрин Драгон

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Прихожая

В большинстве прихожих нет естественного света, поэтому на искусственный ложится двойная нагрузка. Здесь мы одеваемся и раздеваемся, завершаем сборы, оцениваем свой вид в зеркале. Поэтому во входной зоне должно быть достаточно светло, а оттенок свечения желательно максимально приблизить к естественному дневному — чтобы не искажать восприятие цветов.

Исходя из этого, минимальный набор для прихожей:

Лаконичный верхний свет. Оптимальны треки или встроенные споты, минималистичный плафон.

Подсветка зеркала.

Дополнительная иллюминация при необходимости: подсветка полок в шкафу или гардеробной, длинного коридора, бра на стенах для зонирования и т.п.

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов