От эстетики до технологичности: 5 качеств современного холодильника

Идеально свежие продукты, грамотное хранение, минималистичный дизайн — вместе с Midea изучаем характеристики современного холодильника, достойного вашей кухни.

Стильный. Удивляющий технологиями. Идеально вписывающийся в гарнитур. Именно такой холодильник способен дополнить комфортный и эстетичный интерьер кухни, вывести качество жизни на новый уровень. Вместе с Midea разбираемся, какие характеристики и функции делают холодильник больше, чем просто охлаждающим устройством.

1. Лаконичный дизайн

Минималистичный дизайн холодильника, выполненного из качественных материалов, делает вид всей кухни визуально более дорогим. Холодильник Perfect-In от Midea — стильный, лаконичный, со строгими линиями. Он гармонично впишется в интерьер практически в любом стиле: от лофта до контемпорари. Внутреннее устройство камеры без лишних деталей сделает использование бытовой техникой еще приятнее.

2. Идеальная установка в нишу

Обычные отдельностоящие модели значительно выступают за пределы гарнитура и потому сразу бросаются в глаза, чем нарушают гармонию в интерьере. А холодильник, который установлен в нишу заподлицо с гарнитуром и имеет минимальные боковые зазоры, сделает внешний вид кухни более цельным и подчеркнет вкус и требовательность хозяев. Глубина холодильника Perfect-In — 600 мм, что полностью совпадает со стандартной глубиной кухонных шкафов. В заранее отведенную нишу его можно поставить буквально одним движением — при этом создав впечатление, что холодильник стоял здесь всегда. Зазор по бокам составляет всего 4 мм. А инновационные петли Midea RAIL GUIDE дают возможность открывать двери более чем на 90°.

3. Технологичное хранение продуктов

Идеальный баланс достигается, когда внешнее совершенство дополняют инновационные технические характеристики. Продукты, хранящиеся в холодильной камере, должны оставаться свежими и вкусными. Технология мягкой заморозки Midea V-Tech позволяет в модели Perfect-In хранить мясо и рыбу на протяжении 7 дней — без малейшего риска, что они испортятся или потеряют свои качества. Зона V-Tech разделена на два независимых отделения. Благодаря технологии циркуляции воздуха Dual Air потоки в этих отделениях не смешиваются, что позволяет хранить там разные типы продуктов — не опасаясь, что они впитают запахи друг друга. Продукты, отправленные на длительное хранение, долго сохранятся свежими и не покроются наледью — как раз благодаря алгоритму мягкой заморозки.

4. Стерилизация и удаление запахов

Гигиеничное хранение продуктов и комфорт ежедневного использования зависит от степени чистоты и состояния холодильника. Конечно, важна уборка, но не только — встроенные функции могут помочь с поддержанием чистоты внутри камеры. В модель Perfect-In встроена инновационная функция PLASMA Sterilization для поддержания чистоты воздуха, уничтожения и предотвращения роста бактерий. Также один из ящиков предусматривает возможность быстрой стерилизации — в течение 3 минут интенсивный импульсный свет уничтожает 99,99% вирусов и бактерий. Функция особенно актуальна для тех, кто покупает заготовки или готовую еду — например, уже нарезанную зелень для приготовления салата. С возможностью стерилизации перед употреблением вы будете уверены в безопасности пищи.

5. Управление через Wi-Fi и приложение

Удаленное управление домашней техникой — удобство, от которого невозможно отказаться, однажды попробовав. Управлять холодильником Midea Perfect-In можно через Wi-Fi и с помощью специального приложения SmartHome App. В нем можно регулировать режимы работы, следить за текущей температурой в холодильной и морозильной камерах, отслеживать состояние продуктов и многое другое.

Создать уют и комфорт дома непросто. Но в этом поможет Midea — с холодильником Perfect-In, идеально встроенным в кухонный гарнитур, ваша кухня станет еще удобнее и притягательнее для домочадцев и ваших гостей.

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