Отар Кушанашвили в своей манере заявил, что поборол рак

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

«Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком», – заявил телеведущий.

Отметим, что телеведущий выписался из больницы. В данное время он находится дома и чувствует себя превосходно. Шоумен признался, что за время болезни сблизился с певцом Валерием Меладзе. По словам журналиста, артист интересуется его здоровьем и спрашивает, как тот успеет привести себя в порядок к ноябрьским съемкам YouTube-программы «КАКОВО?!»

Кушанашвили уточнил, что планирует медленно приводить себя в порядок и к 1 ноября выглядеть как «Джордж Клуни».

«Пока не войду в свою «студию звукозаписи» и не обниму кота – не поверю. Я же говорил вам, раку меня не забороть», – сказал шоумен.

Он также заявил, что его спасла жажда жизни.

«Рак – это не приговор. Это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни. Но ее можно удушить, когда тебя зовут Отар, когда в тебе такая жажда жизни клокочет». Отар Кушанашвили

20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак. 1 октября ему успешно провели операцию и удалили злокачественную опухоль.