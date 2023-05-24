Отбойная доска из ДСП

Отбойная доска является неотъемлемой частью любого тренажера по боксу, кикбоксингу или любым другим боевым искусствам. Она необходима для практики ударов и повышения техники бокса. В этой статье мы расскажем о том, как своими руками создать отбойную доску из ДСП. А купить её можно на сайте https://trendyremonta.ru/doma-kvartiry/otbojnaya-doska-iz-dsp-preimushhestva-i-sfera-primeneniya-materiala.html.

Для начала нам потребуется материал, из которого будем изготавливать доску. В нашем случае это будет ДСП толщиной 1,5 см. Также понадобятся линейка, карандаш, пила, шурупы, отвертка, плоскогубцы и степлер.

Шаг 1. Измерение и нарезка.

С помощью линейки и карандаша отметим размеры будущей доски. Обычно размеры отбойной доски составляют 100х50 см. После того, как мы отметили необходимые размеры на ДСП, мы будем нарезать его пилой. Для того, чтобы получить ровные края, рекомендуется использовать направляющую.

Шаг 2. Создание каркаса.

Для укрепления структуры и увеличения долговечности, необходимо создать каркас из деревянных брусков. Размеры брусков должны быть равны толщине ДСП. Для нашей доски мы использовали бруски размером 1,5х3 см. Мы будем создавать каркас из двух вертикальных и трех горизонтальных брусков. Для создания углов каркаса воспользуемся отверткой и шурупами.

Шаг 3. Подготовка материала для обивки.

Для обивки нашей доски нам потребуется прочный материал, который сможет выдержать удары. В качестве обивочного материала можно использовать искусственную кожу или ткань. Лучше всего использовать материалы с большой плотностью, которые не будут деформироваться при ударами. Не забудьте приобрести и пенополиуретановый материал, который будет использоваться для создания наполнителя отбойной доски.

Шаг 4. Обивка.

Подготовим материал для обивки доски, обрежем его по размеру и пристегнем к каркасу степлером. Сначала мы обиваем горизонтальные бруски, а затем вертикальные. В результате должен получиться готовый к использованию боксерский круг.

Таким образом, мы создали надежную и прочную отбойную доску из ДСП своими руками. Помните, что использование доски может быть опасным, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при ее использовании. Пользуйтесь доской с осторожностью, а лучше всего проходите необходимые занятия под руководством тренера.