Отдел-ка, торговая компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Омская улица, 221/1

Индекс: 644031.0

Телефон: +7 (3812) 20‒90‒96

Мобильный Телефон: +7‒904‒581‒20‒10

Сайт: http://otdelka55.ru

вид деятельности: Бытовая химия, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пластиковая тара, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк