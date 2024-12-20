Отдел-ка, торговая компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Омская улица, 221/1
Индекс: 644031.0
Телефон: +7 (3812) 20‒90‒96
Мобильный Телефон: +7‒904‒581‒20‒10
Сайт: http://otdelka55.ru
вид деятельности: Бытовая химия, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пластиковая тара, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк