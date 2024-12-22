Отдел строй дом, строительная компания

город: Химки

Район: Химки городской округ

Адрес: улица Рабочая, 2а к12

Индекс: 141401.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒189‒01‒20

Сайт: nan

вид деятельности: Входные группы, Изготовление витражей / мозаики, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк