Отделка, база строительно-отделочных материалов

город: с. Подгорное

Район: Липецкий район

Адрес: Железнодорожная, 29

Индекс: 398532.0

Телефон: 8‒800‒500‒15‒60

Мобильный Телефон: +7‒966‒666‒78‒26

Сайт: http://bazaotdelka.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Ремонт / отделка помещений, Светотехника, Стеновые панели, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Сухие

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 16:00, Вс: с 08:30 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк