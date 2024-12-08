Отделкинг, интернет-магазин строительных и отделочных материалов
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Игнатия Вандышева, 23
Индекс: nan
Телефон: +7 (351) 700‒19‒09
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://otdelking.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты