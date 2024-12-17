Отделстрой, компания

город: Дзержинск

Район: Дзержинск городской округ

Адрес: проспект Ленина, 107Б

Индекс: 606016.0

Телефон: +7 (8313) 23‒45‒30

Мобильный Телефон: +7‒904‒903‒53‒83

Сайт: http://otdelstroy.info

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Строительство фундамента, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк