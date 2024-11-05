Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Опасно плохое качество воздуха в понедельник вынудило власти Пакистана в культурной столице Лахоре закрыть начальные школы на неделю. Индекс качества воздуха достиг рекордно высокого уровня в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, правительство заявило, что 50% сотрудников должны работать из дома, так как индекс качества воздуха в Лахоре на выходных превысил 1000, что является рекордным показателем для Пакистана.

С прошлого месяца, когда качество воздуха в Лахоре, столице восточной провинции Пенджаб, граничащей с Индией, начало ухудшаться, токсичный серый смог стал причиной заболеваний десятков тысяч человек, в основном детей и пожилых людей.

Правительство также запретило строительные работы в определенных районах и оштрафовало владельцев транспортных средств, выделяющих дым. Школы останутся закрытыми в течение недели из-за загрязнения, согласно правительственному уведомлению.

По данным Департамента охраны окружающей среды Пенджаба, концентрация мельчайших твердых частиц PM 2.5 в воздухе достигла 450, что считается опасным показателем.

Лахор когда-то был известен как город садов, которые были повсеместно распространены в эпоху Великих Моголов с XVI по XIX века. Но быстрая урбанизация и бурный рост населения оставили мало места для зелени.