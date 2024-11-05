Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Опасно плохое качество воздуха в понедельник вынудило власти Пакистана в культурной столице Лахоре закрыть начальные школы на неделю. Индекс качества воздуха достиг рекордно высокого уровня в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, правительство заявило, что 50% сотрудников должны работать из дома, так как индекс качества воздуха в Лахоре на выходных превысил 1000, что является рекордным показателем для Пакистана.

С прошлого месяца, когда качество воздуха в Лахоре, столице восточной провинции Пенджаб, граничащей с Индией, начало ухудшаться, токсичный серый смог стал причиной заболеваний десятков тысяч человек, в основном детей и пожилых людей.

Правительство также запретило строительные работы в определенных районах и оштрафовало владельцев транспортных средств, выделяющих дым. Школы останутся закрытыми в течение недели из-за загрязнения, согласно правительственному уведомлению.

По данным Департамента охраны окружающей среды Пенджаба, концентрация мельчайших твердых частиц PM 2.5 в воздухе достигла 450, что считается опасным показателем.

Лахор когда-то был известен как город садов, которые были повсеместно распространены в эпоху Великих Моголов с XVI по XIX века. Но быстрая урбанизация и бурный рост населения оставили мало места для зелени.

youcanchoose

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Россиянку осудят в Турции за оставление новорожденного в опасности

Россиянку осудят в Турции за оставление новорожденного в опасности

Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

Наводнения обрушились на испанскую Каталонию: что там происходит

Наводнения обрушились на испанскую Каталонию: что там происходит

Новая акция протеста против результатов парламентских выборов проходит в Грузии

Новая акция протеста против результатов парламентских выборов проходит в Грузии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.