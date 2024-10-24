Палестина планирует участвовать в работе БРИКС
Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов участвовать в работе группы БРИКС в любой форме, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС.
«Мы рады наблюдать за развитием БРИКС и готовы сотрудничать с этой группой в подходящей для нее форме: как участник или как партнер», – отметил Махмуд Аббас.
Он также добавил, что Палестина «будет рада участвовать вместе с Россией в работе этого объединения».
Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.
Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Какие заявления сделал Токаев на саммите БРИКС, можно прочитать здесь.