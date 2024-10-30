Палетка для лица `RELOUIS` PARADISO RELOUIS SUN

915 ₽ 635 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 60 г

Текстура: твердая

Высота упаковки: 76 мм

Ширина упаковки: 76 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Наборы декоративной косметики

Раздел: контуринг

Артикул 220847

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Универсальная палетка для макияжа лица, в которой есть всё для твоего идеального образа!

Хайлайтер с очень тонким покрытием добавляет коже великолепное деликатное сияние.

Матовые румяна освежающего розового оттенка придают коже нежный румянец.

Сияющие коралловые румяна с золотым шиммером мягко подсвечивают её. Оттенки румян можно смешивать между собой для создания уникального тона под любой образ.

Бронзер универсального оттенка подходит и для мягкого контуринга, и для придания коже

эффекта нежного легкого загара.

Текстуры легко растушевываются и позволяют создать невероятно эффектный макияж для удовольствия каждый день!

Все оттенки можно использовать и для оформления лица, и как тени на глаза. А также смешивать между собой! Попробуй оттенки по отдельности и смешайте все 4 текстуры для получения уникального пятого цвета румян!

1 хайлайтер sunshine highlighter – мелкий помол и деликатное сияние хайлайтера в универсальном тёплом солнечном оттенке. Идеален на каждый день, а также для смешения с бронзером и румянами для смягчения тушёвки.

Отлично будет выглядеть как на более светлой, так и загорелой коже.

2 румяна матовые pink matt blusher – идеальные розовые освежающие матовые румяна. Оттенок для всех, который можно использовать самостоятельно, а можно смешать с сияющими коралловыми румянами для получения более объёмного и многогранного макияжа.

3 румяна сияющие coral shiny blusher – потрясающая текстура и универсальный оттенок сияющих коралловых румян сделают макияж неотразимым в одно касание кисти! Светоотражающие частицы смотрятся очень деликатно, не подчеркивают текстуру кожи, а добавляют ей здорового сияния и свежести!

4 бронзер universal bronzer – универсальный идеальный оттенок скульптурирующего бронзера. Можно использовать и для контуринга, и объёмной кистью для придания коже эффекта легкого загара! Не рыжит, не пятнит. Подойдёт девушкам и со светлой, и с более загорелой кожей.Мы специально разработали и подобрали все оттенки и текстуры таким образом, чтобы каждая девушка могла с удовольствием пользоваться новой палеткой для лица Paradiso Relouis каждый день и выглядеть неотразимо!

Способ применения: Нанести кистью хайлайтер, бронзатер, румяна по контуру лица

Состав: 1 хайлайтер/highlighter Состав: TALC, MICA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, MAGNESIUM STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONOL, TOCOPHERYL ACETATE, TIN OXIDE, CERA ALBA, DEHYDROACETIC ACID. [+/-]: CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 77492. 2 румяна/ рум̍’яна/ blush Состав: TALC, MICA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, DIMETHICONOL, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, TOCOPHERYL ACETATE, CERA ALBA, DEHYDROACETIC ACID. [+/-]: CI 77891, CI 15850, CI 77491. 3 румяна/ рум̍’яна/ blush Состав: TALC, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, MAGNESIUM STEARATE, MICA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONOL, TOCOPHERYL ACETATE, DEHYDROACETIC ACID, CERA ALBA. [+/-]: CI 77891, CI 77742, CI 77492, CI 15850, CI 77491, CI 77499. 4 бронзер/ bronzer Состав: TALC, MICA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOPENTASILOXANE, MAGNESIUM STEARATЕ, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, CERA ALBA, DEHYDROACETIC ACID. [+/-]: CI 77891, CI 77499, CI 77492, CI 77491, CI 77742.