Палетка контуринга для лица `STELLARY` SEXY & RICH тон 01

655 ₽ 315 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Палетка PLATINUM CONTOURING CARD от STELLARY — банковская карта для роскошной женщины, которая состоит не из цифр и CVC-кода, а из безупречного контуринга и хайлайтера.

Палетка для лица из коллекции SEXY&RICH сочетает два пудровых продукта: скульптор и универсальный хайлайтер. Нюдово-коричневый скульптор идеально моделирует контуры лица, скул и носа. Деликатный золотистый хайлайтер расставляет сияющие акценты. Продукты с атласной текстурой легко растушевываются, не осыпаются и стойко держатся на коже. Благородные цвета упаковки в бежево — коричневых тонах дополнены золотыми элементами

Способ применения: Используйте для нанесения кисть STELLARY №135 PRO или профессиональный спонж от STELLARY, и макияж… будет выглядеть аккуратно, лаконично и максимально естественно. Растушуйте скульптор в зонах, куда падает естественная тень. Хайлайтер можно нанести на выступающие части лица и в уголки глаз.

Состав: Хайлайтер/ MICA, DIMETHICONE, MAGNESIUM STEARATE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, TIN OXIDE, CI 77891, CI 16035. Контуринг/ TALC, MICA, DIMETHICONE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, MAGNESIUM STEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 40 г

Высота упаковки: 55 мм

Ширина упаковки: 92 мм

Длина упаковки: 11 мм

Тег: Средства для контурирования

Раздел: контуринг

Артикул 253265

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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