Палетка румян для лица `STELLARY` SEXY & RICH тон 01

655 ₽ 315 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Совершенный румянец, как после регулярного посещения спа и косметолога, — все возможно благодаря платиновой BLUSH CARD от STELLARY.

Палетка для лица из коллекции SEXY&RICH сочетает два классических оттенка румян: теплый персиковый и холодный розовый. Они придают коже естественный освежающий розовый тон. Румяна с пудровой текстурой легко растушевываются, не осыпаются и стойко держатся на коже. Двойные румяна можно использовать для создания классического макияжа, лифтинг-эффекта, образа в стиле baby doll и sun kiss, а также для техники draping. Благородные цвета упаковки в бежево — коричневых тонах дополнены золотыми элементами

Способ применения: Для классического образа наносите румяна на щеки, чтобы добавить игривость макияжу. Для образа в… стиле baby doll наносите румяна от уха до уха через щеки, скулы и переносицу для создания нарочито юного эффекта кукольного лица. Чтобы повторить трендовый прием draping, помогающий быстро придать лицу свежесть, смешайте два оттенка румян и растушуйте в форме цифры 3: от брови к глазу и под скулу. Для создания лифтинг-эффекта наносите румяна от скулы, двигаясь к вискам, вытягивая почти в вертикальную линию, чтобы придать лицу более подтянутый вид. Для макияжа в стиле sun kiss с освежающим эффектом, будто вы весь день провели на солнце, нанесите персиковый оттенок размашистыми движениями на спинку носа, лоб и щеки, а розовым подчеркните скулы.

Состав: TALC, MICA, DIMETHICONE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, MAGNESIUM STEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, TIN OXIDE, +/-: SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 73360, CI 15850 (RED 7 LAKE). Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 40 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 55 мм

Ширина упаковки: 92 мм

Длина упаковки: 11 мм

Тег: Румяна для лица

Раздел: румяна

Артикул 253264

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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