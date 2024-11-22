Палетка теней для век `ART-VISAGE` NUDE UNIVERSE 18 тонов

989 ₽ 880 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 187 г

Высота упаковки: 105 мм

Ширина упаковки: 175 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 235791

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Открой для себя новую вселенную под названием Нюд, в которой собраны самые гармоничные и нежные сочетания цветов!

Гамма оттенков предлагает богатство разнообразия натуральных и нюдовых оттенков, которые подчеркнут природную красоту глаз. Благодаря своей универсальности идеальным образом дополнит абсолютно любой макияж: от ежедневного до вечернего.

Оттенки мягкие в нанесении и растушевке, прекрасно сочетаются друг с другом. Матовые и сатиновые тени имеют насыщенный цвет и шелковистую текстуру, а оттенки с блестками – интенсивный блеск и сияние.

Способ применения: Нанести на веки аппликатором, кистью или подушечками пальцев, растушевать при необходимости

Состав: Mica, Talc, Calcium Aluminum Borosilicate, Dimethicone, Magnesium Stearate, Mineral Oil, Synthetic Fluorphlogopite, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Ethylhexyl Palmitate, Silica, Polyethylene, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene / Isoprene Copolymer, Caprylyl Glycol, Tin Oxide, Ethylhexylglycerin. Может содержать (CI): 77891, 77491, 77492, 77499, 77742, 15850, 77266, 77510, 45410, 77007, 19140, 42090 Обзор от бренда