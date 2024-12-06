Палетка теней для век `ISCREAM` FROG тон 01-09
449 ₽ 381 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: глаза
- Вес в упаковке: 57 г
- Высота упаковки: 80 мм
- Ширина упаковки: 80 мм
- Длина упаковки: 12 мм
- Тег: Тени для глаз
- Раздел: тени для век
- Артикул 196618
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Сколько оттенков зеленого ты видишь? 🙂 Палетка теней для век `ISCREAM` FROG состоит из 9 прекрасных оттенков, которые сделают твой макияж незабываемым. Выделяйся, сияй!
Способ применения: нанеси на лицо кистью для макияжа или пальчиком. Яркий макияж готов!
Состав: CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, MICA, TALC, DIMETHICONE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, MINERAL OIL, MAGNESIUM STEARATE, CI 77288, CI 47005, CI 77891, ETHYLHEXYL PALMITATE, NYLON-12, BORON NITRIDE, SILICA, CI 19140, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ACRYLATES COPOLYMER, CI 77492, CI 77499, TIN OXIDE, POLYETHYLENE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PHENOXYETHANOL, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, CI 42090, CAPRYLYL GLYCOL, CI 15985, CI 77266, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CI 77491. Обзор от бренда