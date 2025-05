Палетка теней для век `LOVE GENERATION` тон 01 Be your own sunshine

Максимальная скидка по карте -51%













Максимальная скидка по карте -51%













Максимальная скидка по карте -51%













Максимальная скидка по карте -51%













Максимальная скидка по карте -51%













ВСЕ ОТТЕНКИ Палетка теней для век `LOVE GENERATION` тон 01 Be your own sunshine Артикул 244757 703 ₽ 343 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Палетка теней BE YOUR OWN SUNSHINE — твоя аффирмация для удачного дня. Макияж с ней настроит тебя на позитивные вибрации. Пришло время стать солнышком и подчеркнуть свой внутренний свет. BE YOUR OWN SUNSHINE — это восемь матовых и один сияющий оттенок, с которыми ты сделаешь как ежедневный, так и акцентный трендовый макияж. Матовые оттенки отлично растушевываются и передают цвет, а сияющие тона с полукремовой текстурой равномерно наносятся как кистью, так и пальчиком.

Способ применения: Пусть макияж глаз будет таким, как ты захочешь! Все свои идеи смело воплощай в жизнь — здесь не… существует неправильных вариантов макияжа.

Состав: 1, 9/СОСТАВ: MICA, SILICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE. +/-: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 15985. 2/СОСТАВ: MICA, SILICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 16035. 3/СОСТАВ: CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, MICA, TALC, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, SILICA, BORON NITRIDE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TRIETHOXYCAPRYLYL SILANE, CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, CAPRYLYI GLYCOL, STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER, CI 77891, CI 77491. 4/СОСТАВ: MICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, SILICA, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. 5/СОСТАВ: MICA, SILICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CI 77891, CI 77492, CI 16035, CI 45410. 6/СОСТАВ: MICA, SILICA, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, TALC, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, CI 77891, CI 19140. 7/СОСТАВ: MICA, SILICA, MAGNESIUM STEARATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, TALC, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. 8/СОСТАВ: MICA, SILICA, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, TALC, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYI GLYCOL, ALUMINUM HYDROXIDE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 16035, CI 15850. Обзор от бренда

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 54 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 90 мм

Ширина упаковки: 100 мм

Длина упаковки: 10 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 244757

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда