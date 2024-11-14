Палетка теней для век `PARISA` GHOST TAPE

Палетка теней для век `PARISA` GHOST TAPE

995 ₽ 745 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 247 г
  • Высота упаковки: 173 мм
  • Ширина упаковки: 108 мм
  • Длина упаковки: 25 мм
  • Тег: Тени для глаз
  • Раздел: тени для век
  • Артикул 229466
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Стань прекрасной и манящей героиней хоррора с набором теней Ghost Type. Идеально подобранная палитра тонов и текстур для ужасающе прекрасного макияжа. Твори вместе с набором Ghost Type и все взгляды будут прикованы к тебе.

Способ применения: Выберите подходящие под ваш образ оттенки, с помощью кисти или спонжа нанесите их на веки и… растушуйте.

Состав: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Paraffinum Liquidum/Mineral Oll, Ethylhexyl Palmitate, Polybutene, Petrolatum Dimethicone, Microcrystalline Wax, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Ropylparaben. May Contain/Pigment: Cl 77499, CI 77492, CI 77007, Cl 77891, CI 15850:2, CI 15850:1, Cl 45410:2, Cl 16035:1, CI 19140:1, CI 42090:2, Calcium Sodiurn Borosilicate/Titanium Dioxide/Tin Oxide

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