Палетка теней для век `PARISA` GHOST TAPE

995 ₽ 745 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 247 г

Высота упаковки: 173 мм

Ширина упаковки: 108 мм

Длина упаковки: 25 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 229466

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Стань прекрасной и манящей героиней хоррора с набором теней Ghost Type. Идеально подобранная палитра тонов и текстур для ужасающе прекрасного макияжа. Твори вместе с набором Ghost Type и все взгляды будут прикованы к тебе.

Способ применения: Выберите подходящие под ваш образ оттенки, с помощью кисти или спонжа нанесите их на веки и… растушуйте.

Состав: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Paraffinum Liquidum/Mineral Oll, Ethylhexyl Palmitate, Polybutene, Petrolatum Dimethicone, Microcrystalline Wax, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Ropylparaben. May Contain/Pigment: Cl 77499, CI 77492, CI 77007, Cl 77891, CI 15850:2, CI 15850:1, Cl 45410:2, Cl 16035:1, CI 19140:1, CI 42090:2, Calcium Sodiurn Borosilicate/Titanium Dioxide/Tin Oxide