Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES GAMINE тон 04

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES GAMINE тон 04

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES GAMINE тон 04

895 ₽ 535 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 65 г
  • Текстура: стик
  • Высота упаковки: 13 мм
  • Ширина упаковки: 76 мм
  • Длина упаковки: 109 мм
  • Тег: Тени для глаз
  • Раздел: тени для век
  • Артикул 210372
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Палетка теней GAMINE — главная “муза” для любителей неординарных образов! Это нестандартные сочетания и многоцветные всплески в твоем образе. Ультрамодные оттенки, выполненные в разных текстурах, сделают любой образ легким и игривым. Они вдохновляют на творчество и новые эксперименты. Повышай уровень своей яркости вместе с палеткой Gamine!

Способ применения: Наносите на веко аппликатором, кистью или подушечками пальцев. Чтобы макияж был более стойким,… сначала подготовьте кожу подложкой, праймером или консилером.

Состав: 1/TALC, MICA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, POLYBUTENE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77491, CI 77492. 2/MICA, TALC, PARAFFINUM LIQUIDUM, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, MAGNESIUM STEARATE, POLYBUTENE, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 19140, CI 42090. 3/MICA, TALC, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, MAGNESIUM STEARATE, POLYETHYLENE, SILICA, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77499. 4/SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TALC, MICA, PARAFFINUM LIQUIDUM, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, POLYETHYLENE, DIMETHICONE, TIN OXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77492, CI 15850. 5, 7, 8, 12/MICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, POLYBUTENE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN. +/- : CI 77491, CI 77499, CI 77007, CI 77742, CI 15850, CI 45410, CI 19140, CI 16035. 6/TALC, MICA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, MAGNESIUM STEARATE, POLYBUTENE, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77492, CI 77499, CI 42090. 9/MICA, TALC, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, MAGNESIUM STEARATE, POLYBUTENE, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77491, CI 77499, CI 15850. 10/TALC, MICA, PARAFFINUM LIQUIDUM, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, MAGNESIUM STEARATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, POLYETHYLENE, DIMETHICONE, TIN OXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891. 11/MICA, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, MAGNESIUM STEARATE, TALC, POLYBUTENE, POLYETHYLENE, DIMETHICONE, TIN OXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77510, CI 42090.

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