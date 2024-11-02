Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES ROMANTIQUE тон 02

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES ROMANTIQUE тон 02

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES ROMANTIQUE тон 02

895 ₽ 535 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 65 г
  • Текстура: стик
  • Высота упаковки: 13 мм
  • Ширина упаковки: 76 мм
  • Длина упаковки: 109 мм
  • Тег: Тени для глаз
  • Раздел: тени для век
  • Артикул 210370
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Палетка теней ROMANTIQUE — главная помощница для создания нежного образа на каждый день! С такой палитрой оттенков ты сможешь создать множество свежих, нежных, женственных макияжей. Фантастические терракотовые оттенки в сочетании с персиковыми, глубоким лиловым и фиолетовыми тонами дополнены сдержанными золотистыми и бронзовыми оттенками. 
Готовься притягивать взгляды окружающих!

Способ применения: Наносите на веко аппликатором, кистью или подушечками пальцев. Чтобы макияж был более стойким,… сначала подготовьте кожу подложкой, праймером или консилером.

Состав: 1/MICA, TALC, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, MAGNESIUM STEARATE, POLYETHYLENE, SILICA, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77491. 2, 3, 4, 5, 6/MICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, POLYBUTENE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN. +/- : CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77007, CI 15850, CI 19140, CI 77742. 7, 8, 10/MICA, TALC, PARAFFINUM LIQUIDUM, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, POLYETHYLENE, DIMETHICONE, TIN OXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN. +/- : CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 77510, CI 77007, CI 15850, CI 16035. 9/TALC, MICA, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, POLYBUTENE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77742. 11/MICA, TALC, MAGNESIUM STEARATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, POLYBUTENE, POLYETHYLENE, DIMETHICONE, TIN OXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77891, CI 77499, CI 15850. 12/MICA, TALC, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL PALMITATE, MAGNESIUM STEARATE, POLYBUTENE, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, CI 77491, CI 77499, CI 15850.

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