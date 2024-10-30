Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

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ВСЕ ОТТЕНКИ Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star Артикул 193923 379 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 60 г

Высота упаковки: 110 мм

Ширина упаковки: 75 мм

Длина упаковки: 11 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 193923

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Палетка теней и глиттеров для век ISCREAM ALL THAT SHINE. Удобная, компактная и такая сияющая!

Способ применения: нанеси на веки синтетической кистью для макияжа или пальчиком. Ослепляй своим сиянием окружающих! … Для наружного применения.

Состав: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, MICA, MINERAL OIL, TALC, ACRYLATES COPOLYMER, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, CI 77891, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, CI 77742, CI 77491, CI 15850, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ETHYLHEXYL PALMITATE, CI 77499, PHENOXYETHANOL, CI 77492, CI 16035, CAPRYLYL GLYCOL, CI 19140, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TIN OXIDE, CI 42090, CI 77007.