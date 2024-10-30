Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star

  • Максимальная скидка по карте -47%

ВСЕ ОТТЕНКИ Палетка теней и глиттеров для век `ISCREAM` ALL THAT SHINE тон 01 party star Артикул 193923 379 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 60 г
  • Высота упаковки: 110 мм
  • Ширина упаковки: 75 мм
  • Длина упаковки: 11 мм
  • Тег: Тени для глаз
  • Раздел: тени для век
  • Артикул 193923
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Палетка теней и глиттеров для век ISCREAM ALL THAT SHINE. Удобная, компактная и такая сияющая!

Способ применения: нанеси на веки синтетической кистью для макияжа или пальчиком. Ослепляй своим сиянием окружающих! … Для наружного применения.

Состав: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, MICA, MINERAL OIL, TALC, ACRYLATES COPOLYMER, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, CI 77891, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, CI 77742, CI 77491, CI 15850, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ETHYLHEXYL PALMITATE, CI 77499, PHENOXYETHANOL, CI 77492, CI 16035, CAPRYLYL GLYCOL, CI 19140, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TIN OXIDE, CI 42090, CI 77007.

youcanchoose

Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige

Основа тональная для лица `CATRICE` HD LIQUID COVERAGE тон 020 Rose Beige

Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok

Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok

Палетка для лица `RELOUIS` PARADISO RELOUIS SUN

Палетка для лица `RELOUIS` PARADISO RELOUIS SUN

Палетка теней для век `REVOLUTION` REFLECTIVE sugar ray

Палетка теней для век `REVOLUTION` REFLECTIVE sugar ray

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.