Панельцентр, торгово-строительная компания
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: Аткарская улица, 66
Индекс: 410012.0
Телефон: +7 (8452) 74‒66‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://panelcentr.doorhanstore.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк