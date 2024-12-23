Панельцентр, торгово-строительная компания

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Аткарская улица, 66

Индекс: 410012.0

Телефон: +7 (8452) 74‒66‒06

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://panelcentr.doorhanstore.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк