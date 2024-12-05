Папе Римскому подарили первый в мире электрический папамобиль

Папа Франциск получил первый в истории полностью электрический папамобиль от автопроизводителя Mercedes-Benz, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, открытый автомобиль, который выпускает немецкий производитель автомобилей класса люкс, используется Папой Франциском для приветствия паломников на площади Святого Петра во время общих аудиенций и других папских церемоний. Генеральный директор компании Ола Каллениус лично передал новую модель Папе 4 декабря в Ватикане.

Автомобиль выполнен в классическом жемчужно-белом цвете и разработан в тесном сотрудничестве с Ватиканом с учетом потребностей папы.

Двигатель был специально адаптирован для низких скоростей. Сиденье подогрето и приподнято для лучшей видимости, а поручень обеспечивает устойчивость, когда папа стоит.

Франциск относится с заботой к окружающей среде и поэтому использует для передвижения именно электромобили.