Парашютисты из России установили мировой рекорд

29 ноября три пары парашютистов-испытателей государственного летно-испытательного центра Минобороны России установили мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы «Ростеха», парашютисты впервые в мире покинули воздушное судно из стратосферы. Прыжок был из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч при температуре -57 градусов.

«Парашютные системы «Ростеха» помогли установить мировой рекорд по прыжкам из стратосферы. Впервые в мире три пары парашютистов прыгнули с высоты 10 120 метров. Это абсолютный мировой рекорд», – говорится в сообщении.

Раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета – на высоте 10 тыс. м. Тогда как во время обычных прыжков это происходит на высоте около 2500 м.

Достижение внесено в Книгу Рекордов России.

Три пары российских парашютистов впервые в мире десантировались из стратосферыhttps://t.co/H4r0i6xty6 pic.twitter.com/Xz2JyxcMSX — V Z — Взгляд (@vzglyad) November 29, 2024

Недавно немецкие экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и также установили рекорд.