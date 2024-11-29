Парашютисты из России установили мировой рекорд

Парашютисты из России установили мировой рекорд

Парашютисты из России установили мировой рекорд

29 ноября три пары парашютистов-испытателей государственного летно-испытательного центра Минобороны России установили мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы «Ростеха», парашютисты впервые в мире покинули воздушное судно из стратосферы. Прыжок был из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч при температуре -57 градусов.

«Парашютные системы «Ростеха» помогли установить мировой рекорд по прыжкам из стратосферы. Впервые в мире три пары парашютистов прыгнули с высоты 10 120 метров. Это абсолютный мировой рекорд», – говорится в сообщении.

Раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета – на высоте 10 тыс. м. Тогда как во время обычных прыжков это происходит на высоте около 2500 м.

Достижение внесено в Книгу Рекордов России.

Недавно немецкие экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и также установили рекорд.

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