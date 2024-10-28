Парламентские выборы в Узбекистане: информация о явке избирателей

27 октября в Узбекистане прошли выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов. Их признали состоявшимися еще днем, сообщает Zakon.kz.

На выборах депутатов в Узбекистане на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей, или 14 264 994 из более 19,944 млн человек. Самая низкая явка была в Ташкенте – 62,39%. Голосование завершилось в 20:00. Итоговые результаты выборов будут объявлены в течение 10 дней.

Как пишет Газета.uz, явка по регионам была следующей:

Каракалпакстан – 70,95%;

Андижанская область – 75,16%;

Бухарская – 71,29%;

Джизакская – 72,76%;

Навоийская – 70,93%;

Наманганская – 74,98%;

Самаркандская – 73,98%;

Сырдарьинская – 70,89%;

Сурхандарьинская – 73,08%;

Ташкентская – 66,03%;

Ферганская – 75,71%;

Хорезмская – 67,24%;

Кашкадарьинская – 73,45%;

Ташкент – 62,39%.

Сегодня, 28 октября, в Центральной избирательной комиссии Узбекистана запланировано несколько брифингов, на которых будут оглашать актуальную информацию по выборам.

UPD. Утром 28 октября председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и кенгашей народных депутатов 27 октября проголосовали 74,72% зарегистрированных избирателей, или 15 027 527 из более 19,944 миллиона.

В 2024 году парламентские выборы в Узбекистане впервые в истории прошли по смешанной системе, сочетающей мажоритарную и пропорциональную системы. В выборах участвовали пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия «Адолат».