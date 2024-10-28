Парламентские выборы в Узбекистане: названа партия-победитель

28 октября стали известны предварительные итоги выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, Движение предпринимателей и деловых людей – правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) получила больше всего мест в новом составе Законодательной палаты Олий Мажлиса, за них проголосовали 5 194 041 человек, или 34,75%, пишет Газета.uz.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» получила 14 мест (2 812 493, 18,82%), Народно-демократическая партия – 13 мест (2 558 016, 17,11%), Социал-демократическая партия «Адолат» – 12 мест (2 420 857, 16,2%) и Экологическая партия – 10 мест (1960764, 13,12%).

По одномандатным округам от УзЛиДеП в нижнюю палату парламента прошли 38 депутатов, от «Миллий тикланиш» – 15, «Адолат» – девять, НДПУ – семь и от Экопартии – шесть.

Таким образом, из 150 депутатских мест УзЛиДеП завоевала 64, или 42,7%, «Миллий тикланиш» – 29 (19,3%), «Адолат» – 21 (14%), НДПУ – 20 (13%) и Экопартия – 16 (10,7%).