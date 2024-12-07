Партнер, магазин
город: с. Бессоновка
Район: Бессоновский район
Адрес: Центральная, 201
Индекс: 442780.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒209‒08‒90
Сайт: nan
вид деятельности: Абразивный инструмент, Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Светотехника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Электроинструмент, Электроустановочная продукция
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00 (летний период: пн-вс 8:00-19:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт