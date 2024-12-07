Партнер, магазин

город: с. Бессоновка

Район: Бессоновский район

Адрес: Центральная, 201

Индекс: 442780.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒209‒08‒90

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Светотехника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00 (летний период: пн-вс 8:00-19:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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