Партнер, строительно-торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Краснопутиловская, 67

Индекс: 198152.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒964‒387‒30‒45

Сайт: http://ecofacade.ru/

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк