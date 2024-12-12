Партнер, строительно-торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: улица Краснопутиловская, 67
Индекс: 198152.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒964‒387‒30‒45
Сайт: http://ecofacade.ru/
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк